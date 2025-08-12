Castalia cuelga el cartel de completo

El CD Castellón ha confirmado en la mañana de hoy un nuevo "sold out" para la campaña de abonos 2025/26. De esta forma, tal y como ha informado el club, alcanza la cifra máxima de 13.700 abonados. Con este número, el club ha vendido la totalidad de localidades disponibles para el carnet de temporada.

De estas forma la afición del Castellón ha vuelto a dejar claro su apoyo incondicional al conjunto albinegro. En apenas semanas desde el inicio de la campaña, las renovaciones y nuevas altas han batido el número de localidades Tras las renovaciones, se han generado 700 altas entre miembros del Carnet Albinegre 24-25 y nuevos patrocinadores.

El club lanzará más adelante de nuevo la campaña del Carnet Albinegre tanto para renovaciones como para nuevos miembros de este carnet simpatizante.

Desde la entidad castellonense han querido agradecer la fidelidad a los 13700 orelluts que han renovado o adquirido su compromiso y les insta a "ceder o liberar el asiento cuando no sea posible su asistencia al feudo albinegro".