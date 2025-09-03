Cardona: "Es un sueño poder jugar la Champions"

Sergi Cardona ha comenzado como titular en una temporada que promete ser más que intensa para el Villarreal . El lateral catalán, que ya destacó el año pasado como uno de los mejores de la liga en su puesto, se ha mostrado convencido de que cuentan con una plantilla lo suficientemente importante como para afrontar todos los retos.

Se ha formado una gran plantilla: “Estamos convencidos de que la plantilla es muy competitiva y que hay mucho nivel. Eso nos hace subir también la exigencia. Nos vemos capaces de competir contra cualquier equipo. La plantilla tiene mucha nivel y hay mucha competencia en cada posición”.

Objetivo de volver a Champions: “El objetivo del Villarreal CF de cada temporada tiene que ser estar en posiciones de Champions. Y, además, estamos preparados para ello. Aún así, hay que tener en cuenta que esto es fútbol y la liga es muy larga y muy competitiva. Sabemos que es difícil, pero estamos preparados

Nos vemos capaces de competir contra cualquier equipo. La plantilla tiene mucha nivel y hay mucha competencia en cada posición

Motivación personal: “La ilusión siempre es ayudar al equipo. Este año tendremos que ser más equipo que nunca, porque habrán partidos difíciles, porque habrán partidos complicados contra rivales de mucha entidad. Este año, sobre todo, tenemos que pensar en el equipo, en lo que necesita y necesitaremos de todos. A nivel personal, con mucha ilusión, con ganas de competir en cada partido, de mejorar y de subir mi nivel”.

Aportación desde el lateral: “Creo que el año pasado nos funcionó bastante bien, el tener libertad para subir y añadirnos al ataque para ayudar al equipo. Una de las consignas que teníamos el año pasado era atacar mucho el área. El año pasado conseguimos ser un equipo muy goleador. Que no se haya reforzado la banda izquierda quiere decir que el míster confía en Alfonso y conmigo, así que muy contentos”.

Este año tendremos que ser más equipo que nunca, porque habrán partidos difíciles, porque habrán partidos complicados contra rivales de mucha entidad

Su primera Champions: “Es un sueño poder jugar esta competición, que siempre lo he visto como algo muy lejano. Este año también es importante no pensar en lo que vendrá, sino en lo más inmediato, que es el Atlético de Madrid. Y después, recuperarnos bien y ya pensaremos en los siguientes”.

Autocrítico por el partido de Vigo: “En Balaídos ellos son un equipo que lleva mucho la iniciativa del juego, que juega muy bien. Nos costó salir a nuestro campo. En la segunda parte conseguimos un poco de equilibrio, llegó el gol, que es donde mejor estábamos. Y al final nos tiramos hacia atrás, intentando luchar por conseguir esos tres puntos, los quisimos proteger, y quizás debimos seguir tirando hacia adelante más agresivos. En la parte positiva, nos ha pasado esto en la jornada 3. Tenemos tiempo de corregir para el futuro”.