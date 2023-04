Capoue se destapa como goleador en la era Setién

La posición más adelantada de lo habitual en la que Quique Setién decidió situar a Capoue desde la llegada del cántabro al Villarreal, ha sido motivo de algunos de los más encendidos debates futbolísticos de esta temporada entre la parroquia habitual a La Cerámica. Pero más allá de las opiniones, e incluso de la idoneidad de esta decisión, de lo que no cabe duda es de que esta ha descubierto una versión goleadora de Etienne Capoue, hasta ahora desconocida en el club de La Plana .

Ante el Espanyol el centrocampista galo fue autor de dos tantos que sirvieron para dar una victoria clave a su equipo para seguir peleando por las plazas europeas Con los anotados ante el cuadro perico, alcanza el total de seis esta temporada. Todos ellos desde la llegada de Setién a la banqueta amarilla. Es cierto que en las anteriores temporadas el futbolista había dejado muestras precisamente de su extraordinario golpeo con algún tanto aislado, pero nunca con la cadencia anotadora y capacidad para generar peligro que muestra en la actualidad

Hasta la fecha el futbolista tan sólo había anotado un doblete en su carrera , y de eso hace ya una década cuando vestía la camiseta del Toulouse. Fue en un partido de la Ligue 1 ante el Ajaccio que acabó con la victoria de su equipo por tres tantos a dos en la temporada 12/13: “Sólo había marcado un doblete con el Toulouse . Tenemos la suerte de tener una gran plantilla, con mucho talento. No sabía cómo celebrar el primer gol , porque estaba enfadado por ir perdiendo. En el segundo ya me he sentido muy feliz y lo he celebrado con mis compañeros”, asegura el jugador al final del encuentro

Los seis tantos del veterano centrocampista hacen que la actual sea la segunda temporada más goleadora de su carrera, toda vez que en las campañas 12/13 , con el Toulouse, y en la 16/17, con el Watford en la Premier, fue autor de siete tantos. Le quedan 7 jornadas para igualar o superar dichas cifras. De momento sus goles aúpan al Villarreal que no pierde la esperanza de pelear por una plaza de Liga de Campeones, algo a los que aspira el propio Capoue: “¿Porque no? Podemos llegar a la Champions, hay plantilla para hacerlo. Si no lo hacemos será una pena para los jugadores y para el club”

Pr su parte , el técnico Quique Setién elogio al futbolista al final del partido: "Capoue es un futbolista extraordinario con gran capacidad física y recursos técnicos, como el golpeo. Es un jugador que puede hacer muchos goles porque es un jugador muy completo. Es muy bueno si está a su nivel".

Preocupación por Chukwueze

Chukwueze celebra su gol en Munich | Villarreal CF

La cara amarga de la noche para los amarillos la protagonizó Samu Chukwueze al tener que abandonar el terreno de juego visiblemente dolorido tras recibir una dura entrada que acabó siendo castigada con cartulina roja a Edu Expósito. El futbolista , que recibió un fuerte golpe en la zona de la tibia, tendrá que pasar pruebas para conocer si hay algún tipo de lesión tal y cómo confirmó el propio Quique Setién al final del partido.