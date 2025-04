El camino de la Champions pasa por La Cerámica

LEER MÁS Una victoria que vale su peso en Champions

No cabe duda de que el Villarreal dio un paso importante este pasado fin de semana de cara a su objetivo de disputar la Liga de Campeones con su victoria en Sevilla. Pero ni mucho menos este es definitivo. De todas formas lo que sí queda claro, aunque tan sólo sea por una cuestión matemática, es que gran parte de sus opciones pasan por lo que los amarillos sean capaces de hacer en su propio feudo en esta recta final de campeonato.

En el Benito Villamarín el Villarreal demostró sobradamente la fiabilidad que esta temporada ha demostrado lejos de su feudo. No en vano el equipo amarillo es el segundo mejor visitante de la liga tan sólo superado por el FC Barcelona.

Unos números, eso sí, que contrastan con los logrados en su casa tal y como recordaba el propio Marcelino este fin de semana: “En casa no somos un equipo tan bueno. En la primera vuelta fuimos el equipo que más encajó en su campo. Pero viendo los dos últimos partidos me resulta difícil pensar que no los hayamos ganado ante Athletic y Real Madrid, viendo nuestra superioridad. Pero tenemos que modificar nuestros números en casa. Nos quedan cinco en casa y tres fuera, más que a nuestros rivales. Es determinante ganar en casa”

Y precisamente es en el Estadio de La Cerámica donde el Villarreal debe cimentar el éxito de su temporada en esta recta final. Con el comodín que representa el partido aplazado que le queda por disputar ante el Espanyol, al “submarino” le quedan por jugar cinco partidos en su feudo, más que a ningún otro equipo de la liga. Ante Real Sociedad, Espanyol, Osasuna, Leganés y Sevilla, por este orden, los castellonenses pueden encarrilar su clasificación para la Champions siempre y cuando muestren una solvencia superior a la ofrecida hasta la fecha.

Como muestra el Betis tan sólo jugará tres partidos en su estadio (Valladolid, Osasuna y Valencia). Los mismos que el otro implicado en la pelea por la Liga de Campeones, el Athletic (Las Palmas, Alavés y FC Barcelona).