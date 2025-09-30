El Calcio tiembla con el Villarreal

El Villarreal se ha ganado un nombre y el respeto deportivo del panorama futbolístico continental tras 20 años de buenas actuaciones en el concierto internacional. Especialmente en Italia, donde casi todos los grandes (con la única excepción de un AC Milan al que nunca se ha enfrentado) ya saben lo que es hincar la rodilla en alguna ocasión ante el cuadro castellonense. Entre ellos la Juve, próximo visitante de la Cerámica.

Precisamente la “Vecchia Signora”, además de ser el inmediato rival, también es el último caso de una larga lista de representantes del Calcio que se han medido a los azulejeros. Un total de nueve equipos diferentes que ,con la única excepción de la Fiorentina, lo que es perder uno o varios partidos ante los castellonenses.

Lo cierto es que, desde que apeó al Torino en la ya extinta Copa Intertoto en el año 2002 hasta el último duelo ante la Juve, la estadística juega de largo a favor de los vila-realenses. Los amarillos se han medido en seis ocasiones al Nápoles, en cuatro a la Roma, tres más ante la Lazio, en dos ocasiones a la Juve, en dos más al Atalanta, dos veces al Inter de Milan, dos al Bresccia, dos más al Torino y en una sola ocasión a la Fiorentina. Y lo cierto es que el balance final es sumamente positivo para los intereses de los de La Plana con un total de 10 victorias, 7 derrotas y 7 empates en 24 duelos. El único al que no ha derrotado es a la Fiorentina, cuyo único enfrentamiento acabó en un empate a uno en la Europa League de la temporada 07/08

Apabullante superioridad en las eliminatorias

Imagen de un Nápoles - Villarreal CF | Villarreal CF

Pero si el balance general es francamente positivo, este se convierte en casi perfecto en cuanto a eliminatorias se refiere. Y ahí sí que el Calcio tiene motivos para temer a los amarillos. Tras disputar un total de ocho eliminatorias en las últimas dos décadas, siete han acabado con la clasificación del equipo de LaLiga.

Tanto es así que tan sólo la Roma, en los dieciseisavos de final de la Europa League de la temporada 16/17, superó al Villarreal para evitar un pleno. En su primera experiencia europea eliminó a un histórico como el Torino (Intertoto 2002): Lo propio hizo con el Brescia en la misma competición un año después.

Sonado fue el éxito que supuso “cargarse” a la poderosa de Roma de Fabio Capello en la UEFA 03/04 gracias a un tanto de Sonny Anderson en el Olímpico romano. Dos veces lo haría ante el actual ganador del scudetto, el Nápoles, ambas en Europa League. De la misma forma ha superado las dos eliminatorias de Liga de Campeones que ha disputado ante los dos más grandes del fútbol transalpino. La primera fue en los cuartos de final de la Champions 05/06 en los cuartos de final con el Inter como víctima. La más reciente, con Unai Emery en la banca, en los octavos de la temporada 21/22, cuando el Villarreal apeó a la propia Juve tras empatar a uno en La Cerámica y vencer por cero tantos a tres en Turín en lo que fue una noche para la historia del club de La Plana