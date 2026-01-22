Calatrava, nominado a mejor jugador de enero en Segunda

El futbolista del Castellón Alex Calatrava es uno de los tres jugadores nominados por LaLiga a jugador del mes de enero. Los otros dos son el deportivista Mario Soriano y el malaguista Chupe.

Calatrava ha sido importante en la racha que ha llevado a los de Pablo Hernández a situarse en puestos de ascenso directo gracias a los siete puntos de nueve posibles obtenidos este mes.

El centrocampista es el jugador que más incidencia está teniendo en los goles albinegros gracias a los cinco tantos y cuatro asistencias que ha registrado en lo que va de temporada.

Además, es el máximo realizador del equipo, empatado con Ousmane Camara, y se encuentra a un solo gol de igualar su registro de la pasada temporada.