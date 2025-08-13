Calatrava liderará el futuro albinegro

Tras un verano plagado de rumores sobre el interés de no pocos equipos por hacerse con sus servicios, el Castellón ha anunciado este miércoles la renovación de su jugador referente, Álex Calatrava. El centrocampista catalán, que tenía contrato con los albinegros hasta 2028, amplía su vínculo un año más, lo que incluye un incremento de su ficha, así como de su cláusula de rescisión.

Con su continuidad el Castellón ata a una de las grandes revelaciones de la Liga Hypermotion en la campaña 2024/25, en la que anotó seis goles y repartió la friolera de 11 asistencias. Los albinegros han firmado un gran mercado, donde han ingresado 4 millones en ventas sin "tocar" a su mejor futbolista.

El club de La Plana asegura que esta renovación es una declaración de intenciones de cara al futuro más inmediato, y desde la web de la entidad hablan de equipo "competitivo y ambicioso".

El presidente del CD Castellón, Bob Voulgaris, expresó su satisfacción por este acuerdo: «Estamos encantados de poder contar con Cala en nuestro proyecto a largo plazo. Su contribución en el campo fue muy importante para conseguir el objetivo la temporada pasada y esta campaña vamos a por metas mayores. Su talento y compromiso son evidentes, y estamos muy contentos de seguir contando con él».

Por su parte el centrocampista catalán también se ha mostrado muy satisfecho con la renovación: «Estoy muy contento de continuar aquí, ojalá disfrutemos mucho juntos».