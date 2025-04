Barry supera las expectativas en su primera temporada como amarillo

En su primera temporada el delantero francés está justificando sobradamente su llegada al club de La Plana a base de goles. Tras debutar recientemente con la sub 21 de Francia, el futbolista se muestra convencido de sus posibilidades y consciente de que su facilidad anotadora es la que le abrirá puertas durante su carrera.

Barry ha conformado una gran pareja de ataque con Ayoze, con el que ya suma 21 tantos en liga: “Para mí es un honor poder jugar junto a Ayoze, él es el delantero de la selección española, por lo que para mí es un orgullo poder estar a su lado y compartir el campo con él. En el tema de los goles no es que solo nos complementamos, cada uno ha hecho su camino. Y para mí también es un orgullo estar al lado de delanteros como Gerard ó Nicolas Pepe. Vamos a necesitar muchos goles para poder clasificarnos a Champions, por lo que espero que continuemos del mismo modo”

Pese a ser su primera experiencia en un a liga de elite europea , el joven internacional sub 21 con Francia asegura que no le sorprende su rendimiento: "Me había preparado mucho a principio de temporada. Hice una preparación muy profesional, y además venía con muy buenas cifras de goles en mis otros equipos. Lo que espero es que siga siendo así. Que las estadísticas digan que tengo facilidad para el gol es algo que me hace feliz y me motiva para seguir, ya que tener esa estadística goleadora junto a grandes delanteros es algo que me hace tener más ilusión y más confianza para seguir jugando”.

De la misma forma reconoce que ha controlado la ansiedad por marcar goles: ”No ha sido solo por la ayuda del técnico, desde el principio ha sido algo que he tenido que saber gestionar, ya que soy un futbolista joven. Tengo muy claro que mi familia come de que yo meta goles y que mi futuro también depende de eso. Por ello tengo muchas ganas de marcar cada vez. Pero ya no tengo esa ansiedad, es algo que estoy trabajando y mejorando”.

Pelea por la Champions

Barry ve a su en buena disposición para alcanzar una plaza de Liga de Campeones. Una competición que asegura, sería un sueño poder jugar:: “Para mí es un sueño poder jugar la Champions, lo es y más para alguien como yo que he llegado al fútbol profesional, diríamos un poco tarde. Hace pocos años que me dedico profesionalmente al fútbol, por lo que obviamente pensar que puedo jugar la Champions League el año que viene es un sueño. Todos los jugadores que he admirado la han jugado, por lo que para mí es un sueño poder jugarla algún día”