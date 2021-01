Las bajas pasan factura al Villarreal

Ante el Huesca, tal y como ya sucediese el pasado miércoles ante el Granada, el Villarreal volvió a mostrarse como un equipo falto de fluidez en ataque. Los amarillos notaron en exceso las ausencias de futbolistas como Gerard Moreno o Chukwueze (especialmente del catalán) a la hora de generar desequilibrio en un encuentro demasiado trabado y donde los de Emery se mostraron faltos de recursos a la hora de desarbolar el sistema defensivo oscense

Para más inri en esta ocasión las ausencias a última hora de Costa y, especialmente, la de Foyth, obligaron al vasco a cambiar el sistema, por lo que no pudo apostar de nuevo por Rubén Peña en una función más adelantada como alternativa válida ante los problemas banda derecha. Además , el canario Pino arrastraba molestias que aconsejaban no apostar por él desde el inicio. La acumulación de minutos y las ausencias de futbolistas importantes en una fase de la temporada donde se acumulan los partidos , han restado frescura en esta fase de la temporada a un equipo que necesita reaccionar si no quiere perder el tren de la pelea por los puestos Champions.

Sin tiempo para la recuperación los amarillos se miden el martes al Girona en Copa mientras que el sábado se enfrentan a un rival directo como es la Real Sociedad