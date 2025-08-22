Arnau Tenas apunta a la portería del Villarreal

El Villarreal ya tiene identificado el principal objetivo para reforzar su portería. Y este es del actual guardameta del PSG, Arnau Tenas. El joven guardameta catalán, sin espacio en el equipo francés , es el objetivo del conjunto castellonense para reforzar su portería. Su fichaje podría propiciar la salida en esta recta final de mercado de algunos de los dos guardametas que están actualmente en plantilla: Diego Conde o Luiz Junior.

Pese a que la portería parecía cubierta en principio con la figura de los dos arqueros, Marcelino expresó al club su deseo de mejorar dicha demarcación. Tras tantear sin éxito los fichajes como el Kepa o el del madridista Lunin, finalmente los amarillos se han decantando por el del canterano del FC Barcelona. En su último año de contrato con el club parisino, falta por ver la fórmula elegida finalmente para cerrar la operación.

A sus 24 años y tras dos temporadas con poca participación en un gigante como el PSG, el guardameta de Vic buscará los minutos que no ha tenido en Francia. Tras llegar hace dos veranos al actual campeón de Europa procedente del Barcelona, quien fuera internacional sub 21 y campeón olímpico con España, tan sólo ha podido disfrutar de siete partidos durante este periodo de tiempo. Ahora apunta a convertirse en nuevo refuerzo del Villarreal.