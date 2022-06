Se aprieta la pelea por el mundial en Moto3

García Dols llegaba a la cita como líder destacado en la general tras su reciente triunfo en el GP de Mugello. Pero tras su victoria en Italia el castellonense no pudo regresar al cajón y tuvo que conformarse con los 13 puntos que reparte la cuarta posición. Guevara lideró la prueba para acabar imponiéndose por delante del jovencísimo David Muñoz y el japonés Suzuki, que le acompañaron en las posiciones de privilegio.

De esta forma Dols ve como su diferencia se reduce a tan sólo 16 puntos con su principal contrincante, mientras que ya mira al GP de Alemania que se disputará el fin de semana del 18 de junio con la intención de seguir defendiendo su privilegiada posición . Hasta la fecha Dols se ha impuesto en Argentina, Portugal e Italia, aunque la diferencia es corta y todavía quedan 11 pruebas por disputar.

García Dols en Montmeló | García Dols

El piloto se mostraba, pese a todo, satisfecho por la regularidad mostrada: "Ha sido un fin de semana positivo y de mucho trabajo. Las sensaciones al principio no eran buenas con la moto y no iba al 100% como me gusta . Hubo un tirón al final y no pude seguir a Izán", afirmaba en sus redes sociales después de la prueba.