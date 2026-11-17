Anna Álvarez será una de las grandes protagonistas de la XXIX Gala del Deporte Provincial de Castellón. La joven guardameta recibirá el premio a la Mejor Deportista Absoluta después de completar un 2026 sobresaliente, en el que ha conquistado los títulos de campeona de Europa sub-19 y campeona del mundo sub-20 con la selección española.

La ceremonia, organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva de Castellón (APDCS), se celebrará el viernes 27 de noviembre en el Gran Casino Orenes del Grau de Castelló y reunirá a los principales representantes del deporte provincial.

Entre los premiados destaca también el tenista Roberto Bautista, que recibirá el Premio Pepe Chiva a la Mejor Trayectoria tras anunciar su retirada. Erika Vladu será reconocida como Mejor Deportista Promesa por su título mundial júnior de balonmano, mientras que Andrea Sales recogerá el galardón a la Mejor Deportista Universitaria por sus éxitos en lanzamiento de martillo.

El piloto Antonio Montoya será distinguido como Mejor Deportista Adaptado; Javier Serrano, como Mejor Técnico; Roberto Molés, como Mejor Juez-Árbitro, y Kiko García, director técnico de La Vuelta, como Mejor Dirigente.

Roberto Bautista | Onda Cero

En el apartado de entidades, Fustecma recibirá el premio a la Mejor Empresa, La Plana Sport Castellón será reconocida como Mejor Club y el Circuit BTT de Castelló obtendrá la distinción Castellón Escenario Deportivo.

La gala también premiará a los representantes más destacados de 25 disciplinas deportivas, además de entregar menciones especiales a Luis García y Lola Valls por su aportación al baloncesto provincial; al CD Balonmano Castellón y la Penya Motorista de l’Alcora por sus 50 años de historia; al Artana CF por su 75 aniversario, y a Juanlu Esbrí, campeón de Europa de pádel con España.

La cita volverá a reunir al deporte castellonense para reconocer los éxitos, las trayectorias y el trabajo de sus protagonistas durante la temporada.