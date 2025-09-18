Amics cierra su plantilla con el fichaje de Sesan Russell

Amics Castelló ya tiene todas las piezas del puzle con el que tratará de hacer bueno el ambicioso objetivo marcado para esta temporada: al retorno a la Primera FEB. El escolta británico Sesan Russell es quien pone el broche final a la confección de su plantilla, jugador que llega, según el club castellonense para aportar "energía, calidad y puntos en la línea exterior"

El escolta londinenses Russell destaca por su capacidad anotadora y su explosividad tal y como demuestran las estadísticas cosechadas a lo largo de su carrera. Por sus características destaca por el tiro exterior, su capacidad para encarar al rival en el uno contra uno en los momentos decisivos de los partidos. A sus 26 años yc on experiencia en competiciones internacionales, el nuevo fichaje del conjunto castellonense aterriza en el Ciutat de Castelló con la firme intención de potenciar el caudal ofensivo del equipo.

Formado en Inglaterra, Russell dio el salto a Estados Unidos, donde compitió en la NCAA con Florida Tech, desarrollando un perfil anotador y de liderazgo en pista. Allí anotó 11 y 17 puntos por partido en cada una de sus dos temporadas. Tras su etapa universitaria inició su carrera profesional en Europa, jugando en la 2. Bundesliga de Alemania con el VfL Bochum (12.6 p.p) , en la máxima división del Reino Unido con los Leicester Riders (6 p.p) y posteriormente en Venezuela con los Pioneros del Ávila.

Russel se convierte en el octavo fichaje de Amics para esta temporada. Una regeneración casi total en la que tan sólo siguen tres jugadores de la pasada temporada y que estará bajo el mando del madrileño José Luís Pichel