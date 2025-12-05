Amics busca el asalto al liderato en una semana con tres partidos

Tras el parón por la ventanas internacionales, Amics Castelló regresa este domingo a las 12:00h al Ciutat de Castelló. Un parón que llegó en un momento inmejorable para los de José Luis Pichel, que encadenaron cuatro victorias consecutivas y se han situado en 3ª posición, empatados a triunfos con el primer y segundo clasificado.

En un contexto de igualdad y yendo de menos a más con el paso de las jornadas, los castellonenses se medirán este domingo a un buen equipo como es el Lobe Huesca La Magia, actual 6º clasificado con un balance de 5 victorias y 3 derrotas. Sobre su propuesta de juego, el técnico del Amics, José Luis Pichel, destacó: “Son un equipo que tiene un volumen de tiros muy alto y un gran porcentaje en el tiro de tres, con una identidad súper clara de juego, muy reconocible.”

Con dos equipos en gran momento y objetivos compartidos en la zona noble de la tabla, el encuentro promete intensidad, ritmo y un alto nivel competitivo. El Amics Castelló buscará defender su racha, reafirmar su fortaleza en casa y seguir creciendo ante un rival que exigirá concentración total.

Tras este partido, los de La Plana viajarán a Sant Antoni en lo que será una gran prueba de fuego ante el principal favorito del grupo al ascenso.