Albiol: "No me planteo la retirada"

Raúl Albiol fue protagonista en el Radioestadio de Onda Cero con motivo del "Dorsal de Leyenda" de la selección con el que fue obsequiado este pasado fin de semana. En dicha entrevista habló del presente y futuro de la selección y del suyo propio ahora que ha perdido protagonismo en el conjunto amarillo.

Y la realidad es que e a sus casi 40 años (los cumplirá en el mes de agosto) , Raúl Albiol no piensa en la retirada. Si algunos meses atrás ya dijo aquello de que se veía jugando “hasta los 45”, el hecho de haberse caído de la titularidad y no entrar en los planes de Marcelino en esta fase de la temporada no varía sus planes de futuro.

Albiol se refirió a su actual situación en Onda Cero: “Tuve en la primera vuelta muchos minutos, pero me encuentro bien y lo importante estar bien físicamente, al mismo nivel que mis compañeros. Eso me deja satisfecho. Todos sabemos que el fútbol da vueltas y lo importante es que el equipo consiga sus objetivos, como es entrar en Europa y, sobre todo, entrar en Champions que es por lo que competimos esta temporada. Más si el quinto va a Champions, con más motivo” aseguró.

Imagen del 39 cumpleaños de Albiol | Villarreal CF

El central de Vilamarxant se refirió a su futuro ya que finaliza contrato este próximo verano y si continuidad en el submarino parece difícil al no contar con minutos en la actualidad: “termino contrato y estamos a finales de marzo, pero no se que va a pasar. Lo importante es que el Villarreal juegue la Champions. Yo por suerte la he podido jugar con varios equipos y lo importante es que esté el club. Todos sabemos la importancia tanto económica y el valor que da a un club estar en ella".

Lo que sí dejó claro es que no piensa en la retirada: "No sé qué va a pasar este verano, pero me encuentro bien y quiero seguir jugando. Si me encuentro bien continuaré en Vila-real o en otro sitio donde pueda tener alguna opción. No pienso en retirarme”, confirmó categórico.

Puedes escuchar la entrevista completa pulsando play sobre la fotografía principal