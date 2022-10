Alberto Moreno regresa siete meses después

"Estoy muy emocionado tras el esfuerzo para poder regresar, me siento muy feliz por poder volver a jugar al fútbol, que es lo que más me gusta”, señaló el futbolista a los medios.

"Ahora sueño con no volver a lesionarme y que me respeten las lesiones. Quiero entrenar y jugar porque el fútbol es lo que más me gusta. Las lágrimas han sido de felicidad porque supone una alegría inmensa volver después de siete meses. Desde que me lesioné estoy con ganas de jugar", agregó.

El defensor, que aseguró que se ha visto bien y sin dolor, apunto que espera recuperar el nivel que exhibió la temporada pasada hasta que le llegó la lesión. "Me he visto mejor de lo esperado. Las ganas siempre están y he soñado con lo del partido de ayer durante muchos días. Personalmente estoy emocionado, ya que es duro por todo lo que he pasado. Ahora la idea es poder trabajar para estar al nivel de antes de la lesión", indicó.

Moreno quiso recordar en su vuelta a los terrenos de juego a toda la gente que le ha apoyado y ayudado en estos meses de recuperación. "He pensado en mi familia, en toda la gente que me ha apoyado y ha trabajado para que pudiera regresar. Este club me lo ha dado todo, todo el Villarreal se ha volcado, además, quiero agradecer al doctor Cugat y a su equipo. Me han permitido volver a hacer lo que más me gusta”, concluyó.