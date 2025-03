Alberto González : "La Ciudad Deportiva tendrá instalaciones de entrenamiento de un equipo de casi top Premier"

El CD Castellón estuvo presente en la Bodeguilla magdalenera de Onda Cero Castellón. Y en dicha representación , el director general Alberto González que charló con Onda Cero sobre los planes de futuro más inmediato del club. Espcialmente de una Ciudad Deportiva que asegura se va a anunciar en breve y que representará los mayores esfuerzos de la entidad en los próximos tiempos.

González confirmó lo que ya es un secreto a voces como es la ubicación de la nueva instalación, aunque contó detalles interesantes como el alto nivel que esta va a tener y las diferentes áreas de la misma: "Ya sabe todo el mundo que es en la Coma. Está muy avanzado y quedan flecos, pero un fleco te puede tirar un contrato. Pronto lo anunciaremos en Castalia en una rueda de prensa. No voy a hacer “spoilers” y ya anunciaremos el número de campos en la rueda de prensa"

En ese sentido detalló algunos aspectos de la que será instalación señera del club " Habrá una zona reservada a los “pro teams”, como son el masculino, femenino, el B y el juvenil A, con instalaciones de entramiento casi Top Premier League. Y luego habrá campos para la academia y un edificio donde se concentren todos los servicios del club y Fundación. Además un "Miniestadi", que para nosotros será muy importante porque muchos equipos tendrán allí su centro neurálgico. Todos los "pro teams", como el "Miniestadi", serán campos de césped natural"

Igualmente dejó claro que los esfuerzos económicos del club en cuanto a obras se van a concentrar en la Ciudad Deportiva y que, de momento, no se plantean nuevas reformas en Castalia: "Se han hecho muchas cosas en Castalia este año y se han invertido muchos recursos. Obras en Castalia de remodelación integral son a tan largo plazo que ahora ni corresponde. Ahora nuestros recursos pasan por la Ciudad Deportiva"

De la misma forma se refirió al polémica arbitral y aseguró que no cree que el Castellón esté siendo más perjudicado que otros equipos: "El juego es bueno, vistoso como el de siempre. Cambiando la alineación hemos visto que no se pierde esa esencia y tenemos seguridad atrás. Ante el Levante hicimos un partido muy bueno. Todavía estoy caliente porque te condicionan cosas que no dependen de tí. Es verdad que los arbitrajes dan y quitan, son humanos y puede pasar. Lo que me molesta es el VAR, que no está para que los errores se den dos veces . No es que seamos más perjudicados que otros. Si nos pitan más penaltis es porque nuestra forma de juego concede más al rival. Sí que nos gustaría tener una comunicación más fluida y un mismo criterio, como quieren todos"