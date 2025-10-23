CD CASTELLÓN

Alberto, baja importante para los dos próximos partidos del Castellón

El central albinegro ha sido sancionado con dos encuentros por su expulsión frente al Albacete

ondacero.es

Castellón |

Alberto Jiménez
Alberto Jiménez | LaLiga

El Castellón tendrá que jugar sus dos próximos partidos sin uno de sus jugadores más importantes, Alberto Jiménez, expulsado frente al Albacete.

El central canario ha recibido una sanción de dos encuentros "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD", según la resolución del Comité de Disciplina. Se pierde los encuentros frente al Almería y el Málaga.

En el primero de esos choques tampoco estará Ronaldo Pompeu, que cumplirá un encuentro de sanción por su expulsión por doble amarilla ante el Albacete.

Estas bajas obligarán a Pablo Hernández a hacer cambios en su once inicial. Brignani, Sienra y Óscar Gil aspiran a ocupar la plaza del central canario, mientras que Barri y Gerenabarrena son candidatos para ocupar el lugar del mediocentro brasileño.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer