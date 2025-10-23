Alberto, baja importante para los dos próximos partidos del Castellón

El Castellón tendrá que jugar sus dos próximos partidos sin uno de sus jugadores más importantes, Alberto Jiménez, expulsado frente al Albacete.

El central canario ha recibido una sanción de dos encuentros "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD", según la resolución del Comité de Disciplina. Se pierde los encuentros frente al Almería y el Málaga.

En el primero de esos choques tampoco estará Ronaldo Pompeu, que cumplirá un encuentro de sanción por su expulsión por doble amarilla ante el Albacete.

Estas bajas obligarán a Pablo Hernández a hacer cambios en su once inicial. Brignani, Sienra y Óscar Gil aspiran a ocupar la plaza del central canario, mientras que Barri y Gerenabarrena son candidatos para ocupar el lugar del mediocentro brasileño.