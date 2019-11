Agujero en el submarino

Transcurridas ya 14 jornadas de campeonato, tan solo cuatro equipos han encajado más que los castellonenses: Espanyol , Leganes y Betis, con 24 tantos en contra, y Eibar, con 23. Todos ellos conjuntos que ocupan puestos de la zona baja de la tabla. Pero los más preocupante es que nunca antes el conjunto castellonense había recibido tantos goles a estas alturas de La Liga. Cabe recordar que la pasada campaña, donde la fragilidad defensiva condenó a los amarillos a sufrir para mantener la categoría, los de Calleja había encajado seis goles menos que el actual equipo: 16, sin bien tan solo habían anotado 13.

Pese a revolucionar por completo el entramado defensivo del conjunto azulejero y firmar hasta cuatro caras nuevas para dicha parcela , los números demuestran que, no tan solo no se ha mejorado si no que incluso se ha empeorado. Es cierto que el Villarreal suma cinco puntos más que la pasada temporada, pero en gran parte es gracias al acierto de sus arietes que han contribuido decisivamente a acumular 14 goles más que hace un año, y no precisamente por su solvencia a la hora de resguardar su propio marco.

Las cifras contrastan, sin ir más lejos, con las que el propio Villarreal firmaba en el temporada 16/17, donde tan solo le habían anotado en 10 ocasiones, o los 15, 14 o 13 goles recibidos en las temporadas inmediatamente anteriores desde que ascendió a primera división en la 2012/13 .

Como dato curioso, en la temporada 2007/08, en la que firmaba su mejor inicio liguero y ocupaba la segunda posición con 28 puntos, a cuatro del líder, Real Madrid, había encajado 21 tantos , su peor registro hasta la fecha. Aquella temporada los amarillos fueron subcampeones de liga, pero para ello acabaron corrigiendo el numero de tantos encajados para finalizar con tan solo 40 en contra y convertirse así en el segundo equipo menor goleado del campeonato. Una linea que dejará continuar si no quiere verse de nuevo lejos de sus objetivos.