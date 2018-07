Bruno apuesta por el regreso de la pareja Cheryshev- Vietto

En una entrevista concedida al programa “Al primer toque” de Onda Cero desde la concentración de la selección española, el capitán amarillo avaló la llagada del que ya fuera su compañero hace dos temporadas, Denis Cheryshev: “He visto en prensa que se está acercando y para nosotros seria muy importante. Es un jugador de mucho nivel que ya conoce la casa y que en el pasado ya nos dio mucho al equipo. Ojalá se pueda concretar y no solo este fichaje. A ver si viene más jugadores importantes porque este año, con la Champions, nos va a hacer falta reforzar el equipo”. En la misma línea el mediocentro internacional se mojó con el posible regreso de otro futbolista como es Luciano Vietto. Sin sitio en el Atlético, el Villarreal se muestra como una de luna opción firme para la próxima temporada: “Me gustaría que Vietto regresase a Vila-real. No ha tenido una gran temporada en el Atlético, pero es un club grande y exigente. Nosotros tenemos más paciencia y creo que con nosotros crecería más”.

De la misma forma se refirió al interés del federación en Marcelino como posible sustituto de Del Bosque: “ No se lo que querrá Marcelino ni se que pasará en el futuro. No lo tengo que decidir yo aunque está caño que es un cargo que pueda hacer ilusión a cualquier entrenador. En Villarreal estamos encantados con el porque desde que llegó nos hemos superado cada temporada porque es un gran entrenador. Que estuviese aquí no me garantizaría estar con la selección, no me froto las manos con eso”