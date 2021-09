10 año después , La Champions

El conjunto entrenado por Unai Emery se medirá desde las 21h al Atalanta de Bérgamo, uno de los mejores equipos italianos de los últimos años. El equipo de Gasperini se ha ganado la fama de conjunto especialmente ofensivo , y ya sabe lo que es apear de la competición a equipos españoles como fue el caso del Valencia hace dos temporadas . Los amarillos, tras no jugar este pasado fin de semana al aplazarse su partido ante el Alavés, han podido recuperar a jugadores que arrastraban molestias caso de Gerard Moreno y Dani Parejo . Por su parte los italianos pierden a su goleador Luis Muriel, si bien recuperan al también colombiano Duvan Zapata.

Para el Villarreal será su cuarta participación en una fase de grupos de Liga de Campeones. En las dos, primeras, con Manuel Pellegrini en el banquillo, los amari9llos lograron de forma brillante la clasificación. Por su parte, en la última, los azulejeros quedaron apeados . El último partido en esta competición se remonta al 7 de diciembre del 2021, donde el conjunto entrenado por Juan Carlos Garrido cayó derrotado por cero tantos a dos.

Sin partido el fin de semana

El Villarreal afronta el encuentro tras un irregular inicio de una temporada en la que todavía no conoce la victoria. Los castellonenses llegan tras no jugar este pasado sábado con el interrogante de saber como les afectará . Sobre esa circunstancia hablaba Manu Trigueros:" Las sensaciones son muy bonitas. He jugado muchas veces Europa League pero no una fase de grupos de la Champions. La motivación es máxima. No haber jugada este fin de semana nos ha dado cosas y nos ha quitado otras. Hemos prepadao bien el partido y los conocemos bien ", aseguraba.

Por su parte Unai Emery, elogiaba a su rival. "Es un equipo que una vez analizas entiendes porque está donde está. Le das el nivel de cualquier grande de Italia, nivel Nápoles o Inter que juegan siempre Champions. Imponen su juego durante muchos minutos "