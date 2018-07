La Conselleria de Infraestructuras y el Ayuntamiento de Castellón estudiarán alternativas para el trazado del TRAM por el Parque Ribalta

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha asegurado hoy que su departamento y el Ayuntamiento de Castellón se reunirán la semana que viene con la presencia de técnicos de ambas instituciones para estudiar las alternativas posibles para el trazado del tranvía de la capital de la plana. Este encuentro, ya estaba programado desde hacía tiempo ante la posibilidad de un fallo del Tribunal Supremo sobre el proyecto como el que se ha producido hoy.



El Alto Tribunal ha respaldado la nulidad del proyecto del paso del Tram por el Parque Ribalta al inadmitir el recurso presentado por la Generalitat contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declaró, en 2012, que esta infraestructura afectaba un entorno BIC como el mencionado espacio urbano castellonense.



Al respecto, la titular de Infraestructuras ha dicho que la sentencia del Supremo "se acatará". No obstante, ha lamentado que "en veinte años" no se ha podido llevar a término un gran proyecto importante para la Comuniad Valenciana "por consenso" ya que la oposición del Partido Socialista "siempre ha mantenido una actitud hostil hacia el Gobierno y hacia los ciudadanos de la Comunidad Valenciana".

La consellera ha asegurado que sólo hay que comprobar "como estaba antes el Parque Ribalta y como está ahora" y ha recomendado a la oposición que se dedique "a construir y no a destruir".



No obstante, además de la reunión que se celebrará la semana que viene con el Consistorio de la capital de La Plana para decidir cuál es la mejor opción, la consellera ha asegurado que este fallo no va a suponer ningún retraso en la puesta en servicio de la Línea 1 del TRAM que unirá la Universitat Jaume I (UJI) con el Grao de Castellón.

MÁS REACCIONES A LA SENTENCIA

Los socialistas de Castellón han mostrado su satisfacción tras conocerse que el Tribunal Supremo ha avalado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que en julio de 2012 anuló el paso del bus guiado por el parque Ribalta, espacio protegido como conjunto histórico-artístico desde 1981.

“La Justicia ha puesto en evidencia la actuación del Consell al margen de la ley y confirma las tesis defendidas por el grupo socialista”, indica el concejal Pep Grau.

El representante de Compromís por Castellón en la Plataforma SOS Ribalta, Vicent Grau, ha explicado hoy que "una vez más, la justicia ha resuelto en contra el paso del TRAM por el Ribalta, ahora al través de la inadmisión del recurso de casación de la Generalidad Valenciana respecto a la sentencia del TSJ que ya declaraba ilegal el paso del TRAM por el Ribalta ".

La portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Castellón ha querido manifestar hoy su satisfacción por la nueva sentencia: "Desde Izquierda Unida queremos mostrar todo nuestro apoyo a la nueva sentencia del Tribunal Supremo que sólo viene a decir lo que todos menos el PP sabíamos: que las obras del Tramo en el Parque Ribalta eran ilegales porque suponían cargarse un parque que es Bien de Interés Cultural . Esta sentencia, contra la que no cabe recurso, obliga finalmente al desviar el trolebús por fuera del Parque. Ahora ya no tienen ninguna excusa ".