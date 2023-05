PLAY OFFS DE ASCENSO A SEGUNDA

Conoce día y hora de las semifinales (ida) del play off de ascenso a Segunda División

El sábado se disputarán el Real Sociedad B vs. AD Alcorcón, RC Celta de Vigo B vs. CD Eldense y FC Barcelona Atlètic vs. Real Madrid Castilla. Por otro lado, el partido entre RC Deportivo y CD Castellón se celebrará el domingo.

Juanjo Tovar