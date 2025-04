Compromís propone una moratoria a la entrada de producto cerámico de India a la UE para proteger al sector europeo

Compromís ha propuesto una moratoria a la entrada de productos cerámicos de India en la Unión Europea con el fin de proteger al sector azulejero europeo hasta que la Organización Mundial del Comercio (OMC) resuelva el conflicto que se ha creado "como consecuencia de los subsidios que están dando las instituciones públicas de este país a las empresas para que los precios sean más bajos, lo que supone una "competencia desleal" y hace peligrar la competencia de las empresas castellonenses, según ha explicado este miércoles el eurodiputado de la coalición Vicent Marzà.

Marzà explica que ante este incumplimiento de la normativa de la OMC, Europa reaccionó subiendo los aranceles a India, medida que Compromís considera "insuficiente", de ahí que pidiera la moratoria, que todavía no ha trasladado la CE a la OMC.

También considera que se ha de aplicar un mecanismo para evitar que los productos cerámicos de India entren en la UE a través de otros países con los que hay acuerdo de libre comercio como Turquía, lo que está empezando a suceder, según ha trasmitido el sector español al eurodiputado. El castellonense aboga por una política comercial "made in Europa".

Gestión de la dana

Marzà ha lamentado además que el Gobierno de España no solicitara a la Unión Europea hasta el 8 de noviembre la ayuda de emergencia para la dana del 29 de octubre y ha aclarado que el Ejecutivo central debe realizar esta reclamación a petición de la Generalitat Valenciana.

Marzà ha señalado que, a través de las acusaciones, ha puesto en conocimiento del juzgado que investiga la gestión de la dana todo lo que sabe al respecto y que iría a declarar como testigo si se lo pidese a jueza.

Así mismo, el eurodiputado ha criticado que nadie de la UE haya visto "in situ" los daños que provocó la dana. "Tan solo han venido diputados de mi grupo parlamentario a los que invité, pero no han venido ni delegaciones de partidos ni la UE, y esto ha ocurrido porque la Generalitat Valenciana no les ha dicho vengan", ha señalado.

Oficina "Casa Castelló Europa"

Declaraciones realizadas por el diputado en Bruselas al presentar la oficina permanente de atención a la ciudadanía que se ha abierto en Castelló "Casa Castelló Europa" y que servirá de enlace entre el Parlamento Europeo y los ciudadanos.