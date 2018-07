La CEC dice que le consta que el Consell pagará en 2012 parte de lo atrasado

Ha añadido Roca que "prueba de ello es que se ha rebajado el presupuesto a pesar de que habría que tomar otras medidas, como que la financiación de la Comunitat estuviera avalada por el Gobierno central para que fuera menos onerosa de lo que es en estos momentos".



Roca se ha manifestado en estos términos durante un desayuno con los medios de comunicación y tras ser preguntado por cómo afectan los impagos de la Generalitat a la CEC.



Respecto a la deuda del Consell, ha dicho que la CEC "está en la misma situación que otras empresas y otras organizaciones", pero --ha aclarado-- "lo que hay que hacer es buscar soluciones, no titulares", pues los empresarios son "conscientes" de las dificultades del Consell en estos momentos.



Según Roca, la actual crisis "es muy larga" pero "no va a ser interminable", por lo que espera que en el segundo semestre de 2012 empiece la recuperación y la generación de empleo, "que es lo que España necesita", y ha considerado que "esto es una labor de todos, no sólo del presidente del Gobierno, pero veo en buena predisposición a la oposición".



Cree Roca que aunque "no se pueden hacer milagros, un país con cinco millones de parados no puede funcionar, no puede haber confianza y, por lo tanto, parece que es el tema prioritario que va a acometer el presidente del Gobierno", pero además el presidente de la CEC ha advertido que "si esto se consigue, empezará a generarse confianza y crecerá la riqueza del país".



Además, ha anunciado Roca que, como organización, no van a "bajar la guardia" en cuanto a las reivindicaciones que entienden que son "necesarias y positivas" para la provincia. Insiste en que en la CEC "no tenemos color político, y vamos a estar en la misma línea de siempre, defendiendo lo que creemos que es justo para Castellón y que favorezca el empleo, la economía y la riqueza de la provincia".



Por ello ha apuntado que seguirán "siendo reivindicativos, con educación pero con firmeza, porque entendemos que es lo que le conviene al Gobierno, es decir, que los agentes sociales seamos reivindicativos siempre de acuerdo con las limitaciones presupuestarias".



Así, ha dicho que se mantendrán las mismas reivindicaciones que con el PSOE y, al respecto, ha destacado que es "muy importante" el Corredor Mediterráneo, que el AVE llegue a Castellón, que acaben los accesos por el sur al Puerto, que se culmine la comunicación con Aragón desde Vinaròs, que se elabore un plan de rehabilitación de viviendas, que la CV-10 conecte con Cataluña, así como una comunicación desde la capital con la zona industrial y turística de la provincia y que el aeropuerto se ponga en marcha "de una vez".



Además, pedirá al Gobierno que "antes de meterse en proyectos faraónicos, pague lo que se debe, gestione con eficacia lo que tiene y que busque recursos para si hay que afrontar nuevas inversiones".



La reforma laboral, en su opinión, "es necesaria aunque no vaya a ser la panacea del bienestar".

Además ha concluido afirmando que van a seguir "exigiendo que llegue la financiación a las empresas, a la economía productiva y al consumo responsable". Al respecto, ha asegurado que "si los bancos no asumen la responsabilidad y facilitan los créditos, por muchos impuestos que suban o se recorten presupuestos, no se podrá salir de esta crisis".