Vidal (VOX) mantiene su postura sobre el aborto al que sigue comparando con el Holocausto: "Es un acto machista y capitalista"

Lejos de zanjar la polémica, Alberto Vidal ha ratificado su postura. El concejal de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castellón sigue comparando el aborto con el Holocausto.

La polémica surgió en el debate el jueves de una moción para condenar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción del embarazo en la ciudad de Castelló. En su intervención, el concejal de Vox, mostrando la figura de un feto, llegó a expresar que "miles de personitas de este tamaño son asesinadas legalmente en nuestro país, igual que eran asesinados legalmente los judíos en los campos de concentración”.

"Expresar opiniones no es ofender"

El concejal no se arrepiente de sus palabras y no considera que haya ofendido a nadie por "expresar una opinión". "Se asesinan hijos niños legalmente igual que se asesinaban judíos legalmente, pero que este en vigor una ley no quiere decir que sea una ley buena", dice el concejal de VOX.

"Las mujeres son víctimas. El aborto es machista y capitalista"

Para el concejal de Vox el aborto no es una decisión libre. "No es una decisión libre porque muchas mujeres que abortan lo hacen porque tienen presiones familiares o falta de recursos", señala el edil. "La decisión libre del aborto solo la tienen las mujeres ricas, porque las que no tienen recursos no pueden decidir tener un hijo. Es un drama del mundo capitalista.", sentencia Vidal.

Silencio del PP y reacciones de la oposición

Las reacciones no han tardado en llegar por parte de la oposición. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, exige a la alcaldesa de Castelló que cese de todas responsabilidades de gobierno al edil Alberto Vidal, “capaz de decir que el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo es similar al exterminio de los judíos en los campos de concentración nazís".