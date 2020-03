Polémica entre el gobierno municipal y los vecinos de la Avenida Lidón

CON MARTA FULLERA

La Asociación de Vecinos de Lledó critica que después de convocarles a un reunión en la Cámara Agraria y de acudir al lugar más de un centenar de ciudadanos, no se presentó nadie en nombre y representación del Ayuntamiento. El Gobierno se defiende y asegura que no era una convocatoria vecinal y por eso no les avisaron de su aplazamiento. Hablamos ademas del paro, de Penyeta Roja y de las recomendaciones de sanidad acerca del coronavirus.