CON LORENA PARDO
Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (08/10/2025)
Lorena Pardo conduce la tertulia 'políticamente incorrectos'. Hoy con Llanos Masó, presidenta de les Corts Valencianes y presidenta de VOX en la provincia, Candela Anglés diputada autonómica y concejala del PP en Cálig, Merche Galí diputada provincial y portavoz del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Almassora y David Guardiola, diputado provincial de Compromís.
Hoy hemos hablado de la celebración del 9 d´Octubre y de la situación de la AVL ante el lema escogido por la Generalitat para celebrar el dia de la Comunitat. Hemos comentado los resultados de la encuesta de Prensa Ibérica y también de la condena social al genocidio en Gaza. Una tertulia en tono cordial pero rompedor donde nuestros contertulios y contertulias demuestran que no tienen pelos en la boca.