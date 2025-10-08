CON LORENA PARDO

Podcast 'Políticamente Incorrectos'. La Tertulia Política de Onda Cero Castellón (08/10/2025)

Lorena Pardo conduce la tertulia 'políticamente incorrectos'. Hoy con Llanos Masó, presidenta de les Corts Valencianes y presidenta de VOX en la provincia, Candela Anglés diputada autonómica y concejala del PP en Cálig, Merche Galí diputada provincial y portavoz del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Almassora y David Guardiola, diputado provincial de Compromís.

Hoy hemos hablado de la celebración del 9 d´Octubre y de la situación de la AVL ante el lema escogido por la Generalitat para celebrar el dia de la Comunitat. Hemos comentado los resultados de la encuesta de Prensa Ibérica y también de la condena social al genocidio en Gaza. Una tertulia en tono cordial pero rompedor donde nuestros contertulios y contertulias demuestran que no tienen pelos en la boca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer