Onda presenta en FITUR el 'Palacio de las Sombras', una experiencia de cuento que transporta al visitante al siglo XIII

El Ayuntamiento de Onda ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) el proyecto Palacio de las Sombras, una nueva propuesta cultural y turística que permitirá poner en valor los restos de un antiguo palacio andalusí medieval ocultos bajo la Plaza de la Sinagoga, en el subsuelo que actualmente ocupa la Escuela de Personas Adultas.

Se trata de un enclave arqueológico de gran valor histórico que se transformará en una experiencia inmersiva pionera en la provincia de Castellón, combinando arqueología, iluminación, sonido y narrativa sensorial para acercar al visitante a la vida cotidiana de este espacio medieval.

Durante su presentación, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha señalado que “hay ciudades que se explican en la superficie y otras que guardan su verdadero relato bajo tierra, y Onda pertenece a este segundo grupo”. En este sentido, ha destacado que el Palacio de las Sombras es “una apuesta decidida por recuperar nuestro patrimonio y convertirlo en un recurso turístico capaz de emocionar, sorprender y generar nuevas oportunidades”.

El proyecto contempla la creación de un recorrido arqueológico con pasarelas interiores que permitirán visitar los restos sin comprometer su conservación, garantizando su protección y puesta en valor. Además, el nuevo espacio permitirá conectar este enclave con otros puntos del centro histórico, contribuyendo a ampliar el tiempo de estancia de los visitantes y a diversificar el perfil turístico.

Carmina Ballester | OCR

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal de recuperación y valorización del patrimonio histórico, junto a otros proyectos ya consolidados como la Torre de la Presó, la mejora de la accesibilidad e iluminación del Castillo de las 300 Torres, la marca gastronómica Pastís d’Onda o el Jardín de las Mil y Una Noches, actualmente en construcción.

“Esta es nuestra convicción política: recuperar el patrimonio de todos los ondenses y rentabilizarlo como recurso cultural y turístico que genere riqueza y oportunidades”, ha afirmado la alcaldesa.

Por su parte, la concejala de Turismo, María Baila, ha subrayado que el nuevo espacio reforzará el posicionamiento de Onda como destino histórico y patrimonial, en un contexto de crecimiento sostenido del turismo local. En 2025, la ciudad ha superado los 75.000 visitantes, el doble que en 2019, gracias a una estrategia basada en la calidad, la sostenibilidad y la diferenciación.

A este impulso se suma la reciente declaración de la Fira d’Onda como Fiesta de Interés Turístico Autonómico, así como la revalidación de los distintivos Q de Calidad y S de Sostenibilidad Turística.

Con el Palacio de las Sombras, Onda avanza hacia un modelo turístico experiencial y sostenible, recuperando una parte desconocida de su historia y reforzando su identidad como destino cultural de referencia en la Comunitat Valenciana.