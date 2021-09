MÁS DE UNO CASTELLÓN (13/09/2021)

El ocio nocturno espera abrir en octubre con normalidad y sin tantas restricciones

El primer fin de semana con horario hasta las 3:00 am ha sido positivo para los empresarios que han podido abrir sus locales en Castellón, pero Juanjo Benavent, portavoz de ocio nocturno en ON CS, asegura que el 80% no han podido reabrir los locales. Además, viajamos en el tiempo, hablamos de moda con Adriana Sanz y de la temporada de setas con la Asociación Micológica de Castellón.