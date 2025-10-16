Nules se sitúa en el quinto puesto de la provincia de Castellón en el reciclaje de vidrio

En concreto, en Nules 52 hosteleros locales se han sumado a esta campaña, en la que Ecovidrio ha llevado a cabo diferentes acciones que se han desarrollado a lo largo de los meses de julio y de agosto.

El Ayuntamiento de Nules reforzó esta campaña con la instalación de 30 nuevos contenedores de vidrio repartidos entre Nules y la población marítima, para facilitar así el reciclaje de vidrio, y también ha realizado actuaciones para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje del vidrio.