NULES

Nules se sitúa en el quinto puesto de la provincia de Castellón en el reciclaje de vidrio

El Ayuntamiento de Nules ha dado a conocer los datos de la campaña Movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio, y el municipio consigue la quinta posición de la provincia y la 15 de toda la Comunidad Valenciana en reciclaje de vidrio.

ondacero.es

Nules |

Nules se sitúa en el quinto puesto de la provincia de Castellón en el reciclaje de vidrio
Nules se sitúa en el quinto puesto de la provincia de Castellón en el reciclaje de vidrio | Ayuntamiento de Nules

En concreto, en Nules 52 hosteleros locales se han sumado a esta campaña, en la que Ecovidrio ha llevado a cabo diferentes acciones que se han desarrollado a lo largo de los meses de julio y de agosto.

El Ayuntamiento de Nules reforzó esta campaña con la instalación de 30 nuevos contenedores de vidrio repartidos entre Nules y la población marítima, para facilitar así el reciclaje de vidrio, y también ha realizado actuaciones para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje del vidrio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer