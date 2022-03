CON LORENA PARDO

Noticias Castellón, matinal (24/03/22)

El ayutamiento de Castelló estudia retomar los actos suspendidos por el mal tiempo en Magdalena en fechas posteriores, para que puedan disfrutarlos todos los castellonenses. El único evento no recuperable será el Pregó de la provincia. E ntre aguaceros andamos, no solo de lluvia, también económicos, el president de la Generalitat pide bajada de impuestos al gobierno de España y no descarta recortar también los impuestos autonómicos. El tiempo, sigue siendo noticia.

ondacero.es