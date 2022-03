CON LORENA PARDO

Noticias Castellón, Matinal (17/03/22)

El sector azulejero agoniza, así lo advierte la patronal ASCER. El 90% de las empresas ya están planteando ERTES y paros de producción. Los azulejeros se sienten desamparados ante una administración que no vela por sus intereses. Así también se sienten los pescadores de Castellón que por cuarto día consecutivo no saldrán a faenar en señal de protesta. Mientras, los transportistas de la provincia piden protección para evitar más altercados de los piquetes a los camiones que no quieren secundar la huelga.