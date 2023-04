'Con las Orejas Tiesas' (1x25): Las colas de las listas de espera

Es cierto que nos hemos acostumbrado, inmunizado e idiotizado hasta tal punto con las listas de espera, que las hemos normalizado.

Acostumbrado, como periodista que soy, a pegar la oreja en conversaciones ajenas en cuanto huelo interés en la conversación, hice de voyeur auditivo en una discusión amistosa entre tres personas en un bar cerca de la Ciudad de la Justicia.

Teniendo en cuenta que se veía a la legua que eran abogados a la hora del almuerzo, en cuanto escuche reproches por las listas de espera, me imagine que sería por retrasos en las vistas judiciales o algo por estilo.

Aún conservo en la memoria las últimas informaciones acerca de los retrasos en los procesos judiciales en la provincia de Castellón, donde se están fijando juicios hasta para dentro de dos años.

¡Pero no! ¡Cuál no sería mi sorpresa cuando andaban debatiendo sobre la noticia de que hay 44.000 castellonenses esperando más de tres meses para ser vistos por un especialista en la Sanidad provincial!

Uno de ellos andaba quejicoso porque su mujer llevaba meses con problemas de algo y que aún no tenía fecha para un TAC que había solicitado su médico.

Entonces otro de ellos, que debía ser abogado laboralista o algo así, se quejaba que estaba hasta los mismísimos porque la Seguridad Social estaba haciendo aguas porque cada vez hay más retrasos, no solo en Castellón, sino en toda la Comunitat Valenciana.

En esas andaban cuando el tercero les espetó un ¿tal y como van las cosas, os sorprende esto? A lo que toda la mesa contestó con un ¡NO! Automático.

Y es que las listas de espera para hacerse exploraciones de cáncer suben hasta dos meses en nuestra provincia. Y luego hay que ver los retrasos con los diagnósticos, los tratamientos y las revisiones…

¡Vamos, qué quieren que les cuente! ¡Si todos sabemos que la esperanza de vida en los procesos tumorales va vinculada muchas veces a la agilidad a la hora de establecer el diagnóstico y realizar el tratamiento!

Así que no me extraña que tantos y tantos médicos se desesperen viendo cómo pacientes suyos, a los que en muchos casos conocen de hace tiempo, ven recortada su esperanza vital por no disponer de más medios… mientras compañeros suyos emigran a otras comunidades u otros países para no tener que lidiar con esta miseria.

Por eso mismo, ¿a quién le extraña que los seguros médicos se estén disparando tanto en Castellón como en el resto de la Comunitat Valenciana desde que se inició la pandemia? Hasta 66.000 altas nuevas en nuestra autonomía en solo un año.

¿Y qué les parece si hablamos de las listas de espera para poder ingresar a nuestros familiares mayores en residencias de ancianos de titularidad pública? Actualmente muchas personas ya disponen del máximo grado de dependencia reconocido y, por lo tanto, tienen derecho a una plaza pública en un centro geriátrico.

Pero para acceder a estas plazas públicas, la lista de espera supone, en función de la zona, un periodo que puede llegar hasta 4-5 años. En la provincia de Castellón es raro que la espera baje de los tres años. De ahí hacia arriba.

Esta situación lleva a muchas familias de clase media a situaciones límite, en las que o bien se organizan entre todos para cuidar a su familiar, o bien realizan grandes esfuerzos económicos para contratar a un cuidador profesional o acceder a una residencia privada mientras esperan la plaza pública. Estamos hablando de entre 2.000 y 2.500 euros del ala por persona en una residencia privada, si es que las últimas exigencias de la consellera de Compromís no provocan que suban otros 500 euros al mes a lo largo de este año… ¡menuda juerga para las familias de clase media!

¡Pues eso! Que mientras se van acumulando retrasos y más retrasos y aumentan las listas de espera mientras esperamos que la burocracia dé salida a nuestras diferentes necesidades vinculadas a la Administración Pública, nos hemos acostumbrado a verlo como algo de lo más normal en nuestro día a día.

Así que, una vez acabado mi cortado, me levanté, lo pagué en la barra y me largué tan indignado como ellos… e igual de a habituado a hacer cola en las listas de espera.

Bueno, para no ser cenizo del todo, he de reconocer que me encantó saber que este fin de semana sí que ha habido colas en la ciudad de Castellón… para subir a los barcos y disfrutar de las experiencias organizadas por el Ayuntamiento con motivo de Escala a Castelló.

De todas formas, no hagan mucho caso… que es solo mi opinión.