ESCUELA DE CINE

La escuela de cine de Castellón, arranca el curso con sus clases de prueba

La escuela de cine de Castellón, Aula Cine y TV, arranca el nuevo curso con clases de prueba gratuitas. Una oportunidad para que niños, adolescentes y adultos descubran el mundo de la interpretación frente a la cámara.

Onda Cero Castellón

Castellón

Víctor Antolí prepara en Castellón un taller gratuito para familias.
Víctor Antolí prepara en Castellón un taller gratuito para familias. | ondacero.es

Con más de diez años de trayectoria, Aula Cine y TV se ha consolidado en Castellón como un espacio de referencia en la formación audiovisual, lanzando y conectando nuevos talentos con la industria del cine y la televisión. Su propuesta combina pedagogía teatral y trabajo frente a la cámara, fomentando habilidades como la dicción, la expresión oral, la concentración y la creatividad. La escuela ofrece dos áreas diferenciadas: KIDS, para niños de 7 a 13 años, que aprenden a expresarse con naturalidad y refuerzan su autoestima mientras dan sus primeros pasos en la interpretación. Módulos a partir de 14 años, con formación progresiva para jóvenes y adultos que buscan confianza y profesionalidad en la interpretación ante la cámara. Las clases de prueba tendrán lugar la próxima semana en la sede de la escuela en Castellón: Martes 23 y jueves 25 de septiembre, de 17 a 19 horas, para adolescentes y adultos. Miércoles 24 y viernes 26, de 17:30 a 19:30, para niños de entre 7 y 13 años. La participación es gratuita, pero las plazas son limitadas y es necesario inscribirse previamente a través del formulario disponible.

