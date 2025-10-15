Dermo-Suavina lanza su nuevo jabón natural Citrus con aceite de naranjo dulce

La pastilla de jabón ha vuelto para quedarse en nuestros neceseres. Esta vuelta a lo tradicional en el cuidado personal no ha pasado desapercibida para Dermo-Suavina, la firma española originaria de Castellón, que presenta ahora la nueva pastilla de jabón Citrus: cremoso, hidratante y natural, en una versión más nutritiva.

El nuevo Jabón natural Citrus Dermo-Suavina limpia cuidadosamente la piel con una fórmula rica en aceites esenciales que cuidan y respetan su manto hidrolipídico. Su textura cremosa y su aroma fresco y dulce, con notas cítricas, evocan la esencia de la naranja y los orígenes de la marca, inspirada en la recogida de este fruto. Coincidiendo con el inicio de la temporada de naranjas —que en la Comunitat Valenciana arranca en octubre y se extiende hasta junio—, Dermo-Suavina recupera la tradición y el vínculo con su tierra.

La naranja, símbolo de la provincia de Castellón, fue también el punto de partida de su historia. En 1890, el joven farmacéutico Vicente Calduch creó el Bálsamo Dermo-Suavina para aliviar la sequedad y las grietas que sufrían los trabajadores del campo durante la recolección del cítrico. Hoy, más de 130 años después, la quinta generación de la familia Calduch mantiene ese legado.

Según explica Vicente Calduch, CEO de Laboratorios Calduch, “para Dermo-Suavina, el cuidado de la piel es clave y la limpieza es el primer paso hacia una piel sana. Por eso, hemos reformulado nuestro jabón y hemos creado una nueva versión con un aroma fresco y cítrico, que combate los signos del envejecimiento, reduce la inflamación y puede mejorar la apariencia de cicatrices y marcas. Esta nueva versión incluye tensioactivos más suaves, más de un 95% de ingredientes naturales y es apta para todo tipo de pieles, incluso las más delicadas”.

Así, Dermo-Suavina Citrus se convierte en mucho más que un jabón: un gesto cotidiano que conecta el cuidado personal con la esencia mediterránea y la tradición artesanal que ha acompañado a la marca desde hace más de un siglo.