DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

El coraje de Sonia Ruiz: contar su intento de suicidio para ayudar a salvar vidas

Con una valentía admirable, Sonia Ruiz ha decidido contar en voz alta lo que durante años fue un silencio doloroso: su intento de suicidio.

Hoy, en el Día Mundial de la Prevención, comparte su experiencia no para hablar de pasado, sino para tender la mano a quienes atraviesan la misma oscuridad.

Su testimonio es un recordatorio de que hablar salva, de que pedir ayuda es posible y de que el suicidio, lejos de ser un tabú, debe ser una conversación urgente. Sonia lo cuenta en su nuevo proyecto Quédate Conmigo Podcast.

Onda Cero Castellón

Castellón |

