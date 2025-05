Una maternidad en transición, de Carolina Marzá: "Quiero a mi hija y la acepto tal y como es, pero también he pesando que no quiero esta vida para ella"

En la entrevista, Carolina afirma que este libro nace desde la necesidad de expresar todo aquello que muchas mujeres viven en silencio. “Una maternidad en transición es terapia, me he abierto en canal para ayudar a los demás”, dice sin rodeos. Su voz, cálida y firme, transmite la misma autenticidad que sus palabras impresas.

A través de sus páginas, comparte el impacto emocional que tiene la maternidad en la identidad de una mujer, los miedos, la culpa, el juicio social y también el amor profundo y transformador que todo lo atraviesa. Marzá no pretende dar lecciones ni consejos, sino ofrecer compañía.

Su libro no es una guía ni un manual, sino una conversación íntima, como la que muchas veces hace falta tener y no siempre se encuentra. Con una escritura sensible y valiente, propone abrir un espacio de reflexión y autocuidado para todas las mujeres que maternan, han maternado o piensan en maternar.

La entrevista completa está disponible en nuestra web. Una conversación honesta y necesaria sobre las luces y las sombras de la maternidad, el cambio de etapa, el cuerpo, la salud mental y la importancia de sentirse acompañada.