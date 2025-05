Carlos Fabra: "No devuelvo el dinero porque no tengo dónde caerme muerto"

Este martes el juicio por el patrocinio de 3,6 millones de euros de Aerocas al expiloto Álex Debón vive una de sus jornadas clave. Además de las testificales de siete exconsejeros, hoy han declarado los acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el ex piloto Álex Debón.

Fabra ha reconocido que le pidió dinero a Álex Debón en un momento de apuro económico. Ha dicho que tenía todas sus cuentas embargadas por Hacienda y que recurrió a Debón, con quien mantenía una relación de amistad desde que coincidieron en pruebas de motociclismo. Asegura que visitó su finca con sus nietos y que, en ocasiones, comió allí invitado por el piloto.

"Si hubiera sido una mordida, me lo habría dado en mano o en efectivo"

En su declaración, ha explicado que el dinero fue un préstamo a cambio de unas parcelas en La Coma que ofreció como garantía, aunque finalmente no se formalizó así por razones fiscales. Según Fabra, el propio Debón prefirió que figurara solo como un préstamo, sin propiedades de por medio. "Si hubiera sido una mordida, me lo habría dado en mano o en efectivo", ha dicho.

Insiste en que fueron transferencias bancarias registradas y documentadas. El expresidente ha añadido que no pudo devolver el dinero: “Se lo dije a Debón, que cuando pudiera se lo devolvería, pero Hacienda me lo había embargado todo y no tenía nada con lo que responder. No le he podido reembolsar porque no tengo dónde caerme muerto”.

Declaración de Debón

Por su parte, el ex piloto de Moto GP, Álex Debón ha contado ante la fiscal que Fabra le pidió ayuda económica para poder pagar su defensa legal y evitar entrar en prisión por otras causas. Él accedió, según dice, porque disponía de capital y confiaba en Fabra. Declaró haberle hecho cinco transferencias por un total de 360.000 euros entre 2010 y años posteriores, aunque el contrato del préstamo se formalizó después del primer pago.

Debón: “Ni ganas de ver a esta persona, solo tenía ganas de matar a alguien”

A preguntas de la abogada de la Generalitat Valenciana, Debón ha confirmado que la última transferencia fue en 2013. Preguntado por qué siguió prestándole dinero si no se lo había devuelto, ha respondido: “Porque necesitaba para no entrar en la cárcel”. También ha confesado: “Eso me lo pregunto todas las noches. Confié mis ahorros a la persona equivocada”.

Debón ha indicado que interpuso la demanda cuando venció el contrato de préstamo sin que Fabra lo cumpliera, y ha añadido que algunos de los contratos los elaboró después de entregarle el dinero, lo que podría haber coincidido con la presentación de la demanda judicial. Durante su interrogatorio, no ha recibido preguntas del abogado de Fabra. Ya en su turno de declaración a preguntas de su propia defensa, Debón ha recordado que cuando prestó declaración ante la Guardia Civil en 2016 ya no tenía ninguna relación con Fabra. “Ni ganas de ver a esta persona, solo tenía ganas de matar a alguien”, ha dicho textualmente.

La fiscal ha advertido ciertas contradicciones en la declaración del piloto: en un primer momento dijo haber hecho cuatro pagos, y ahora afirma que fueron cinco. También cambió su versión sobre quién negoció exactamente el patrocinio con Aerocas. No obstante, el juez ha considerado que estos matices no tienen relevancia penal y ha recordado que las declaraciones hechas en sede policial no tienen validez si no se ratifican en el juicio.

Ambas defensas insisten en que no hay relación directa entre el patrocinio de Aerocas y los pagos entre ambos. La Fiscalía, en cambio, trata de demostrar que se trató de una contraprestación encubierta y que Fabra usó su posición para beneficiar a Debón con fondos públicos.

El juicio continúa ahora con las conclusiones durante el día de mañana y después con la deliberación, recordemos que quién va a dictar el veredicto será un jurado popular.