Barrachina resalta el apoyo inminente del Consell para los agricultores afectados por el granizo en Castellón

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado este lunes los estudios de Onda Cero Castellón, donde ha repasado los principales retos que afronta el sector agrario y pesquero en la provincia. Barrachina ha puesto el foco en los efectos del pedrisco del pasado 12 de julio, que afectó gravemente a zonas de la Plana Baixa, el Alto Palancia y el Camp de Morvedre. El conseller ha destacado que se destinarán 20 millones de euros a indemnizaciones del seguro agrario para los agricultores damnificados que contaban con pólizas activas.

Sin embargo, ha advertido que la Conselleria no puede intervenir con ayudas directas a quienes no estuvieran asegurados si el Gobierno central no declara oficialmente la zona como gravemente afectada. Barrachina ha reclamado esa declaración con urgencia para poder activar más mecanismos de apoyo.

En materia pesquera, ha cargado duramente contra la Comisión Europea por su propuesta de reducir los días de pesca de arrastre de 133 a solo 27 al año, una medida que, según ha dicho, “pone en jaque” al sector en Castellón y podría llevar a su paralización total.

Además, el conseller ha recordado que su departamento ha actuado en 117 caminos rurales de la provincia afectados por las lluvias torrenciales y riadas, con obras de reparación y mejora para garantizar el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas. También, ha resaltado la apuesta de su Conselleria por las infraestructuras hídricas y la lucha constante contra la sequia.