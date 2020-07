Amparo Marco: "No soporto el desorden y la suciedad"

FUERA DE ESTUDIO CON LA ALCALDESA DE CASTELLÓN

Tomamos un café con la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco. Reconoce que aunque se ha adelantado mucho en el camino hacia la igualdad, en su casa suele tender ella la lavadora y soporta la responsabilidad de la compra. La alcaldesa reconoce que la administración es una máquina pesada que a veces no te permite ser lo eficaz que te gustaría. No descarta presentarse a la reelección porque aunque considera que 8 años son suficientes, el gobierno en coalición no te permite llevar adelante todos los proyectos que desearías.