Alberto Fabra es ya el President de la Generalitat Valenciana

El nuevo jefe del Consell ha jurado su cargo y, a continuación, ha pronunciado una 'proposició' sobre su programa de gobierno, que ha finalizado con los miembros del Partido Popular en pie y con un aplauso de los parlamentarios de las bancadas popular y socialista.



En la tribuna de invitados del hemiciclo de Les Corts destacaban algunas personalidades como el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, el vicepresidente del Consejo General de Poder Judicial, Fernando de Rosa y representantes del mundo empresarial, judicial y educativo. Finalmente, no ha acudido ningún miembro de la dirección nacional del Partido Popular, una ausencia que ha sido criticada por el PSPV-PSOE.



Alberto Fabra -que ha entrado en el hemiciclo acompañado por el portavoz del PP, Rafael Blasco, y por el diputado y secretario general del PPCV, Antonio Clemente- ha destacado que ser presidente de la Comunitat Valenciana "es el máximo honor al que puede aspirar todo aquel que tenga vocación de servicio público y crea en esta tierra y en este pueblo".



El nuevo presidente valenciano ha hecho hincapié en la importancia de la cercanía a los ciudadanos y, en este sentido, ha indicado que recorrerá la Comunitat escuchando a la gente, porque -dice- "es la única manera" que conoce de hacer política. Asimismo, ha destacado que se presenta ante Les Corts "con humildad y con ilusión, con fuerza y ambición y, sobre todo, con responsabilidad".



También ha subrayado que "del esfuerzo de todos nacen los mejores proyectos" y, por este motivo, ha señalado que su proyecto de Comunitat Valenciana "suma y no resta; multiplica y no divide". En esta misma línea, ha asegurado que se trata de un proyecto lleno de consensos, que se construye con el mismo espíritu de la Declaración de Castellón de 2005. Al respecto, ha explicado éste fue un gran acuerdo que unió a alcaldes de diferentes territorios e ideologías en defensa del Corredor Mediterráneo, una infraestructura que, a su juicio, representa la mejor opción de prosperidad y progreso para el conjunto de España.



Fabra -que ha intercalado el castellano y el valenciano en su discurso- también ha abogado por que la Comunitat sea leal y soliaria con el resto de España, ya que está convencido de que "el futuro de España es responsabilidad de todos los españoles, vivamos en la comunidad autónoma que vivamos".



El nuevo presidente del ejecutivo valenciano ha explicado que desarrollará un proyecto centrado en la recuperación económica; en la creación de empleo; en la garantía de una sanidad, educación y servicios sociales de calidad; en la convivencia, el diálogo, la libertad y el respeto; en alcanzar equilibrio y mesura; y en conseguir que sean realidad la llegada del agua, del Corredor Mediterráneo y del AVE a Alicante y Castellón, en el plazo más breve posible.