6.000 personas se manifiestan en favor dels bous al carrer

Cuando la marcha estaba a punto de finalizar, un reducido grupo de personas han mostrado carteles de protesta, que les han sido arrebatados por los manifestantes, y poco después han vuelto a mostrar su oposición en la plaza de toros, hasta que han sido desalojados por la Policía Nacional.



Alrededor de las 11.00 horas miles de personas procedentes de prácticamente todos los pueblos de Castellón y de otras provincias españolas, con amplia presencia de catalanes, se han reunido en las inmediaciones de la plaza de toros de Castellón.



A La convocatoria protaurina y en defensa de los "bous al carrer" han acudido unas 6.000 personas según la organización, mientras que la Policía Local aún no ha facilitado datos.



Los manifestantes han marchado los 800 metros de recorrido marcado por las calles cercanas a la plaza hasta volver al ruedo, donde se ha leído un manifiesto.



Antes de que la marcha partiera se han dado cita políticos del Partido Popular, entre los que se encontraba el presidente provincial del PP, Javier Moliner, el conseller de Gobernación y Justicia, Luis Santamaría, y numerosos alcaldes, diputados provinciales y concejales del Ayuntamiento de Castellón.



Luis Santamaría ha asegurado a los periodistas que el Gobierno valenciano está "claramente posicionado" en la "defensa, protección y amparo" de los "bous al carrer", una fiesta que, según ha dicho, "es antigua pero está muy viva".



También han mostrado su apoyo a la marcha concejales y diputados socialistas, como la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Amparo Marco.



Los representantes de los partidos no han estado presentes en la cabecera de la manifestación en la que sí han estado empresarios taurinos, toreros como El Soro y también el artista Juan Ripollés.



"Por la libertad de Elegir. Defiende lo nuestro: toro, cultura y tradición" es el lema de la pancarta que encabezaba la manifestación, durante la cual se han podido ver a gran cantidad de peñas y asociaciones taurinas con camisetas y pancartas.



Cuando estaba a punto de finalizar la marcha una joven, portando una pancarta que decía "abolición tauromaquia" se ha acercado a los manifestantes y entre dos hombres le han arrancado la tela impresa protagonizando un forcejeo.



A ésta le han seguido varias personas más con algunas pancartas de pequeño tamaño, que también han sido rotas por los participantes en la marcha hasta que ha intervenido la Policía Nacional.



Sobre las 12.30 horas la plaza estaba ya llena de personas y al poco de comenzar la lectura del manifiesto otro pequeño grupo de antitaurinos ha mostrado sus pancartas, han sido increpados por los asistentes y finalmente expulsados por la Policía Nacional.



El manifiesto ha sido leído por el periodista taurino Manolo Molés, quien ha agradecido la presencia de peñas y asociaciones taurinas catalanas y ha calificado de "lamentable" que la gente de Cataluña "que ama y quiere la fiesta" viva con la prohibición.



Molés ha asegurado que "cuando los políticos ven que hay votos y una plaza llena no se atreven a ir contra ella, cuando ven que Castellón llena la plaza y las calles en favor de los toros no hay nadie que se atreva a llevarles la contraria".



El empresario Victorino Martín ha dicho en su intervención que el toro "forma parte de nuestro ADN, nuestros antepasados han creado algo único a través de los siglos, que debería ser envidiado por todo el mundo", y sin embargo, "no nos ponen más que trabas y nos discriminan".



Para Martín, esta manifestación "tiene que servir de pistoletazo de salida para que el mundo del toro se una y diga: basta ya, estamos hartos de desprecios y de mentiras, de que nos discriminen".