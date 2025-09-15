Yerassyl Khamit gana el VII Concurso Internacional de Violín ‘CullerArts’

La séptima edición del Concurso Internacional de Violín ‘CullerArts’ ya conoce a su ganador: el virtuoso Yerassyl Khamit. El violinista kazajo ofreció una gran actuación con el Concierto para violín y orquesta en La menor, Op. 53. de A. Dvorak.

El segundo premio del certamen fue para el joven violinista español David Martínez, quien conquistó al jurado con la interpretación del Concierto para violín y orquesta en Re mayor, Op. 35. de P. Tchaikovsky. Además, los asistentes quisieron reconocer su talento con el Premio Especial del Público.

El tercer puesto del certamen fue para Pilar Policano, promesa argentina del violín, quien eligió el Concierto para violín y orquesta en Mí menor, Op. 64. de F. Mendelssohn.

Celebrada en un Auditorio Municipal lleno, la final destacó por el gran nivel de los participantes, quienes contaron con la colaboración de la Orquesta de Valencia para su participación en la final.

Con esta última edición, el Concurso Internacional de Violín ‘CullerArts’ vuelve a mostrarse como un escenario para impulsar la carrera de los jovénes talentos de la música clásica, reafirmando el certamen como una cita imprescindible en el panorama artístico.

En este sentido, el concejal de Actividades Musicales, Juan Carlos Alandete, ha añadido que esta iniciativa es un evento que «no solamente sitúa a Cullera en el ámbito musical internacional, también refuerza el compromiso del consistorio con la música, los jóvenes y el valor incalculable de la cultura». Tal y como ha resumido, «estamos orgullosos de que nuestra población sea un escenario para la excelencia musical y un punto de encuentro para artistas de cualquier parte del mundo».

Más de 16.500 euros en premios

Las cuantías de los premios en este séptimo certamen han sido las siguientes:

el primer premio está dotado con 5.000 euros; el segundo, con 4.000 euros; el tercero, con 3.000 euros; y el premio especial del público, con 1.500 euros. Por su parte, las cinco semifinalistas que no han participado en la final han recibido 600 euros.

Por último, cabe recordar que el concurso musical de este año ha reunido a 19 prodigios del violín de todo el mundo. En concreto, de España, Portugal, Francia, Alemania, Austria, China, Corea, Kazajistán, Japón, Canadá, Argentina y Venezuela. Un total de 12 nacionalidades y 3 continentes.