Xúquer Viu pide la anulación del convenio a diez años del trasvase al Vinalopó

Xúquer Viu ha pedido la anulación del convenio a diez años del trasvase al Vinalopó entre la Confederación Hisdrográfica del Júcar (CHJ) y los usuarios del segundo de estos ríos al considerar que "hipoteca el futuro" del primero y l'Albufera.

"La recuperación de los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó se haría a costa de aumentar la sobreexplotación del Júcar", ha indicado en un comunicado Xúquer Viu, que ha apuntado que el pasado mas de julio presentó la demanda al convenio y ha señalado que sobre él presentó recurso contención administrativo en enero de 2024 después de conseguir el procedimiento de Justicia Gratuita.

En su demanda, Xúquer Viu solicita en la sala del contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anule y deje sin efecto la adenda o convenio a diez años para el trasvase Júcar-Vinalopó.

"Este convenio que se publicó en noviembre de 2023, entre la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Junta de Usuarios del Vinalopó y la sociedad estatal Acuamed, trasvasaría al Vinalopó cerca de 300 hm durante los próximos diez años, una cantidad un poco inferior a la capacidad máxima del embalse de Tous u ocho veces la capacidad máxima de la presa de Forata", ha expuesto.

"El plan de explotación de dicho convenio, aprobado en febrero pasado y que Xúquer Viu también ha recorrido, amplía la cantidad a trasvasar en un 60 por ciento, de forma que se podría trasvasar al Vinalopó en estos diez años cerca de 500 hm", ha agregado el colectivo, que ha considerado que esa cantidad es "una barbaridad".

Asimismo, ha destacado que "la filosofía del trasvase al Vinalopó, que siempre se ha defendido desde el Júcar, es que sea a sobrantes", de modo que "la cantidad a trasvasar dependería de los sobrantes" de este último, en cuanto que las necesidades ambientales y de riego estuvieran cubiertas".

"AÑO A AÑO"

Xúquer-Viu ha resaltado que esos sobrantes "no se pueden prefijar en un convenio a diez años, sino que tienen que establecerse, como ha ocurrido hasta ahora, año a año, dependiendo de la situación del río".

Este colectivo ha remarcado que al Júcar "no le sobra agua" y ha calificado de "irresponsable" la propuesta del convenio "ante el cambio climático, que supone una reducción de las precipitaciones que se agudizará en los próximos años". En esta línea, ha censurado que "ante la preocupación por el cambio climático", la administración central firme "convenios insostenibles para enviar agua a Alicante".

"La actual situación de sobreexplotación del Júcar y sus sistemas asociados, como l'Albufera, hacen imposible cualquier transferencia periódica de agua a otras cuencas sin poner en peligro su propia supervivencia", ha insistio Xúquer Viu.

A este respecto, ha asegurado que "tanto el río Júcar como l'Albufera están lejos de lograr el buen estado ecológico" y ha afirmado que "es muy improbable que este buen estado se consiga para 2027, como indica la Directiva Marco del Agua". "La prioridad actual, por lo tanto, tiene que ser recuperar estos ecosistemas que forman parte de la Red Natura 2000", ha apostillado.

"Es inaceptable que el caudal ambiental de los cuatro últimos kilómetros del río, a partir del punto de los trasvases al azud de la Marquesa, sea completamente insuficiente para el río más importante de los valencianos", ha manifestado, además de señalar que "se pretende trasvasar al Vinalopó lo triple de lo que se deja como caudal ecológico".

PRECIO BAJO

Xúquer Viu ha comentado que además los usuarios del Vinalopó "pagarán un precio extraordinariamente bajo por esta agua del Júcar, una tercera o una cuarta parte por bajo del precio real". Ha considerado que estos es "una subvención encubierta que pagaremos, sin ninguna justificación, entre todas las personas".

"Y para rematar, se van a construir tres plantas fotovoltaicas para bombear el agua del Júcar que costarán 100 millones de euros y que los usuarios no pagarán. Jugada perfecta. Plantas fotovoltaicas en Llaurí, Llanera y Moixent, que causarán un enorme impacto en las poblaciones afectadas que se oponen a ellas y que no tendrán más finalidad que bombear el agua del Júcar al Vinalopó", ha apostillado.