La totalidad del alumnado del CEIP Cervantes de Sueca retoma las clases de manera excepcional en la Ludoteca y el Centro de Formación para Adultos

La totalidad del alumnado del colegio Cervantes ha retomado hoy las clases después de que el Ayuntamiento decretara el cierre de las instalaciones, el pasado viernes, en base a los informes emitidos por los técnicos municipales, y de que haya habilitado, en tiempo récord, dos instalaciones municipales para acoger a los 240 niños y niñas afectados por la situación.

En concreto, el alumnado de Infantil y hasta tercero de Primaria, permanecerá en la Ludoteca Municipal, mientras que el de cuarto a sexto de Primaria, han sido ubicados en el Centro Público de Formación de Personas Adultas Miquel Rosanes, en la Casa de la Cultura.

El alcalde ha informado también de la decisión que se ha adoptado de habilitar el gimnasio del colegio, ubicado fuera del edificio, en un comedor provisional, así como la zona infantil de juegos que se encuentra en la plaza del Ayuntamiento, como zona de patio para el alumnado que acudirá a la Casa de la Cultura.