El temporal se ceba con el litoral de la Ribera Baixa

La alerta roja dejaba ayer una tarde "complicada" en el litoral de la Ribera Baixa con lluvias "históricas" en los municipios de Cullera, Sueca y también en El Perelló y el Mareny.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha calificado en un vídeo de cifras "históricas" las alcanzadas en la localidad por unas lluvias de casi 200 litros por metro cuadrado y vientos superiores a los 100 km por hora que han causado "muchas incidencias" que eran atendidas por la Policía Local, la Guardia Civil y bomberos "a medida que se podían acercar a esas zonas".

Mayor ha informado de que se van a comenzar de inmediato a limpiar las calles que han tenido arrastres de materiales desde la montaña.

Por su parte, fuentes municipales de Sueca han remarcado que la tarde de ayer fue "muy complicada". El municipio, que también ha suspendido las clases para hoy martes, registraba sobre las 18.30 horas, una avería eléctrica que ha afectado de forma "importante" a la zona del Polígono, Sebastià Diego, i Villa y Honor de Corbera. Julian Saez, alcalde de sueca hace un balance.

El alcalde ha detallado que la lluvia comenzaba a caer en Sueca sobre las 17.00 horas "con una intensidad como pocas veces se ha visto": "Ha sido prácticamente una hora sin parar que ha provocado el caos en la ciudad", remarcaba.

En este sentido, ha precisado que ha habido calles "totalmente anegadas" con el agua entrando en las plantas bajas o en las cocheras.

Saez ha agradecido a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que se haya puesto en contacto con él, a la cual le han pedido bombas de achique porque las actuales eran insuficientes.

Mientras tanto, en el Perelló y el Mareny, un reventón húmedo provocaba inundaciones en muchas zonas.

Las lluvias también fueron intensas en poblaciones como Alzira y Algemesí, donde casi 100 litros por metro cuadrado en una hora, y la carencia de un alcantarillado funcional, provocaban calles anegadas y algunos garajes y bajos inundados.

José Javier Sánchis es el Alcalde de Algemesí.

En Alzira, capital de la Ribera Alta, se han registrado hasta 75 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en la estación de l’Alquenència. Las lluvias Obligaron al cierre de una decena de calles y varios caminos rurales. En la zona de la Casella, cayeron casi 29 litros en poco más de diez minutos. Alfons Dominguez, alcalde de Alzira, realizaba ayer estas declaraciones.

Para hoy, se establece la alerta naranja por precipitaciones en la Ribera y son muchas las poblaciones que mantienen cerrados los centros escolares.

Los bomberos trabajan en una garaje anegado en el Mareny | CPBV