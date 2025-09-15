Susana Torres Martínez gana el Premio Científico-técnico de Algemesí

El Premio Científico-técnico que organiza el Ayuntamiento de Algemesí ha celebrado este año su XX edición y se consolida como un espacio de referencia para la investigación y el talento joven dentro del panorama valenciano. En esta edición se han presentado 15 trabajos, entre los cuales se ha reconocido el esfuerzo de jóvenes investigadores en ámbitos como la biomedicina, la inteligencia artificial o las ciencias ambientales. Los ganadores han recibido su premio hoy viernes, 12 de septiembre, debido a los trabajos de reconstrucción después de la catástrofe de la DANA.

El jurado ha decidido otorgar el primer premio, con una dotación de 5.000 euros, a Susana Torres Martínez por su trabajo Nuevas fronteras para la medicina transaccional: Desentrañando las interacciones entre células tumorales y el microambiente inmunológico en cáncer de pulmón No microcítico.

El Premio de la Ribera, valorado en 1.500 euros y reservado a investigadores nacidos en la Ribera del Xúquer, ha sido para Mara Salut Escartí Guillem, por el trabajo Predicció i mitigació de càrregues aerocústiques durant el llançament de coets. En cuanto a la categoría de investigación emergente, dirigida a jóvenes autores entre 22 y 26 años, el jurado ha decidido no conceder el premio. De este modo, el Premio «Ciudad de Algemesí» para jóvenes investigadores iniciáticos ha quedado desierto. Además, el tribunal ha concedido cuatro accésits, con una dotación de 500 euros cada uno, a los trabajos presentados por Pablo Arnau González, Alberto García Baldoví, Nuria Martín García y Rebeca Serna Garcia.