Sueca reunirá por primera vez a profesionales de los cinco continentes en su Concurso Internacional de Paella Valenciana

El próximo domingo 14 de septiembre, el certamen gastronómico más antiguo de cuantos se celebran en España volverá a situar a Sueca en el epicentro mundial de la tradición y la excelencia culinaria alrededor de nuestro plato más universal: la paella valenciana.

El paseo de la Estación será, un año más, el escenario en el que se darán cita los mejores profesionales venidos de los cinco continentes, y es que, por primera vez en su historia, el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca contará con un participante africano.

Concursantes de 14 países, dos más que en la edición anterior, mostrarán sus mejores dotes para conseguir el preciado título de ‘mejor paella del mundo’, siguiendo la receta tradicional del certamen suecano.

En cuanto a los galardones, junto a los preciados primer, segundo y tercer premio a la mejor paella de la 64 edición, se entregarán también premios a la mejor paella cocinada por un restaurante local, un restaurante autonómico, un restaurante nacional y un restaurante internacional.

Por lo que respecta al tradicional reconocimiento como Paellero de Honor, este año la organización ha querido rendir un homenaje a todas las personas afectadas por la Dana, especialmente, al sector hostelero.

En cuanto a la paella decorativa, este año se ha querido dedicar al centenario del nacimiento del futbolista Antonio Puchades.