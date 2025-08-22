ocio

Sueca presenta una nueva edición de su festival de cine más cutre

Del 24 al 28 de septiembre se celebra el XII Festival Internacional de Cine de Mierda

Luis Méndez

La Ribera |

Fotograma del film German Horror Story
El Festival Internacional de Cine de Mierda de Sueca, uno de los festivales más estúpidos del Espacio Schengen, ha presentado la programación y el cartel de su edición de este año, la que hace 12 de este evento dedicado al trash, el gore, el underground y, en general, cualquier parida hecha de cualquier forma y con atrezzol del rastro de Corbera.

Con más de 3.000 obras recibidas, la selección final a concurso comprende 85 audiovisuales, 74 cortometrajes y 11 largometrajes procedentes de todos los continentes; de Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Taiwán o Sollana. El festival contará con cinco días de proyecciones, del 24 al 28 de septiembre.

La organización ha confirmado, entre otros, la presencia del cineasta británico-hindú Balraj Kang, autor de The Birdwatcher y referente de la nueva ola del cine underground británico.

Otra de las novedades será la "Sesión siesta" a las 17h de la tarde del domingo, donde los supervivientes podrán pasar la resaca de los 5 días del festival en un entorno relajado y tranquilo.

Fotograma del film &quot;Virus detected&quot;
