El Festival Internacional de Cine de Mierda de Sueca, uno de los festivales más estúpidos del Espacio Schengen, ha presentado la programación y el cartel de su edición de este año, la que hace 12 de este evento dedicado al trash, el gore, el underground y, en general, cualquier parida hecha de cualquier forma y con atrezzol del rastro de Corbera.

Con más de 3.000 obras recibidas, la selección final a concurso comprende 85 audiovisuales, 74 cortometrajes y 11 largometrajes procedentes de todos los continentes; de Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Taiwán o Sollana. El festival contará con cinco días de proyecciones, del 24 al 28 de septiembre.

La organización ha confirmado, entre otros, la presencia del cineasta británico-hindú Balraj Kang, autor de The Birdwatcher y referente de la nueva ola del cine underground británico.

Otra de las novedades será la "Sesión siesta" a las 17h de la tarde del domingo, donde los supervivientes podrán pasar la resaca de los 5 días del festival en un entorno relajado y tranquilo.